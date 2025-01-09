تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع محور صلاح سالم الجديد بالقاهرة



تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ أعمال مشروع محور صلاح سالم الجديد بالقاهرة.. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع القادرية " الإمام الشافعى" بالوصلة من شارع الطحاوية وحتى سالم إبراهيم، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من الساعة 12 صباحًا من يوم الجمعة الموافق10/1/2025 ولمدة (ثلاثة أشهر).. مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-

القادم من شارع القادرية: يسلك يسارًا شارع الطحاوية تجاه شارع الكردى وشارع الخلاء.

المتجه إلى مسجد الإمام الشافعى: يسلك شارع الكردى فيمينًا أسفل كوبرى الحضارة فيمينًا شارع الإمام الليثى تجاه مسجد الإمام الشافعى.

القادم من مسجد الإمام الشافعى: يسلك يسارًا شارع الإمام الليثى تجاه أسفل كوبرى الحضارة تجاه شارع عين الحياة ومناطق صلاح سالم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.