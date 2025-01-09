مركز الأورام بجامعة المنصورة.. صرح طبي عكس الدقة والتميز في المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية

يعد مركز الأورام بجامعة المنصورة من المراكز الطبية الرائدة في مجال الأورام، وحقق نجاحات طبية كبيرة، حيث حقق المركز مؤخرا المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.



وأوضح الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، أن المركز يتضمن عدة مبادرات رئاسية، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تهدف إلى الكشف المبكر لأمراض الثدي، مردفًا: “أن المبادرة بدأت منذ عام 2019 تقريبا، وتهدف إلى زيادة الوعي عند السيدات للكشف المبكر لأمراض الثدي”.



وأضاف “النحاس”، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المركز يعد داعم كبير للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ويستقبل عددًا كبيرًا من السيدات بهدف الاكتشاف المبكر لأورام الثدي، مشيرا إلى أن الفحص كان

يتم في بداية الأمر بالقري والوحدات الصحية والمستشفيات المركزية من خلال الطبيب المتخصص، ثم يتم تحويل الحالة المشتبه في إصابتها إلى المركز، ثم الكشف عليها بالمركز وإجراء الأشعات، مؤكدًا أن المركز نجح في اكتشاف الحالات وعلاجها.

وتابع: “المركز يعد من المراكز الرائدة في المشاركة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة ، حيث يعد من أكثر المراكز بمصر التي شاركت في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة ”.

وواصل: “المركز يتضمن عدة مبادرات رئاسية أخرى؛ منها أورام الرئتين وأورام البروستاتا، ويشارك فيها المركز بصورة قوية، ويهدف المركز إلى اكتشافات مبكرة لجميع الأورام بجميع تلك المبادرات، ونشر الوعي بمرض الأورام في المجمتع”.



هل العلاج والإقامة مجانا بالكامل ام يتحمل المرضي نسبه رمزية ؟

وفي هذا الصدد، أوضح " النحاس" أن العلاج بالمجان بالكامل، وأن المركز يتضمن أحدث الأجهزة الطبية للعلاج وعيادات على أعلى مستوى، والكشف على مرضي الأورام، متابعًا: “ أن المركز يحرص على تطوير الأجهزة الطبية على مستوى عالمي ، و أجرى عمليات على أعلى مستوى، و كما يقيم المرضى بالمركز إقامة مجانية على أعلى مستوى”..

كيف يتم اكتشاف حالات أورام السيدات؟

أكد مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، أنه يتم الإعلان عن الكشف للسيدات خلال المبادرات الرئاسية عقب عمر محدد ، في قرية أو مدينة محددة للتقدم للكشف في الوحدة الصحية أو المستشفى المركزي؛ فيتم الكشف عليها من الطبيب المختص ، وفي حالة الاشتباه بالإصابة بأورام الثدي يتم تحويلها إلى المركز، ثم يتم فحصها في المركز من قبل المتخصصين، واتخاذ القرار باللازم لها وفقا للحالة سواء العلاج بالمجان، أو إجراء عمليات بالمجان.



وفي ذات السياق أوضح الدكتور أحمد الطنطاوي مدير العيادات بمركز الأورام، وعضو اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمنطقة الدلتا، وأن المركز يعد من أولى المراكز الطبية التي شاركت بالمبادرة ، وشارك المركز بقوة في المبادرة وحرص أن تسير اجرائاتها بشكل منظم.



وتابع في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": “أن المركز يضم عيادة خاصة بالمبادرة، وتستقبل العيادة من جميع المحافظات بمصر، وتضم حالات محولة من الوحدات الصحية و تحمل كارت المبادرة، و حالات تكشف للاطمئنان، و يستقبل المركز الحالات علي مدار اليوم ، ويتم تسجيلها علي النظام الخاص بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة”.

وأضاف “الطنطاوي” أنه يتم فحص الحالات من قبل الأطباء المتخصصين بالمركز، ويتم إجراء آشعات للحالات التي تستدعي ذلك ومنها سونار"، وفي حالة ثبوت المرض يتم اتباع الإجراءات وفقا للبروتوكول المحدد للحالة من خلال اللجنة متعددة التخصصات لسرطان الثدي بمركز الأورام .



ماذا عن المعايير التي فاز بناء عليها المركز بالمركز الأول ؟

أوضح " الطنطاوي" أن من المعايير التي من خلالها حصل المركز علي المركز الأول بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ، هو عدد الحالات التي تم استقبالها بالمركز ،و منها حالات الفحص المبكر بعيادات بالمركز وعدد الحالات التي تم تشخيصها كسرطان الثدي في المركز.

ويتابع ان تفوق المركز في مجال الأورام ،وسمعتهالطبية المتميزة في مجال علاج أورام الثدي ساهم في إقبال مئات الحالات من مختلف المحافظات للكشف والعلاج بالمركز .



ما ذا تتضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالمركز ؟

أشار" الطنطاوي " إلى أن الفحص المبكر لصحة المرأة هو الأساس والعمود الفقري للمبادرة الرئاسية ، وأن الهدف الأساسي من المبادرة أن نكتشف حالات سرطان الثدي مبكرا، وعلاجها، وفقا" الي البروتوكولات العالمية، وتوفير العلاج بالمعايير العالمية ، وكماوفرت المبادرة لجنة متعددة التخصصات ، وبناء علي قرار تلك اللجنة يتم إتخاذ القرا ر الأمثل للحالة .



والجدير بالذكر أن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، قد أعلن في 9 يوليو الماضي أن مركز الأورام حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.وجاء ذلك طبقًا لتقارير معدلات الإنجاز لمراكز الأورام على مستوى الجمهورية، والذي عرض خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث أظهرت معدلات الإنجاز تصدر مركز الأورام جامعة المنصورة أعلى معدلات تردد بمعدل 22302 حالة، كما حققت معدلات الأشعة المركز الأول أيضًا بمعدل 15957 حالة،كما بلغت فحوصات الباثولوجي في مركز الأورام 4744 حالة، ومن جانب آخر بلغ معدلات الحالات المكتشفة المصابة بسرطان الثدي أعلى معدلات 3153 حالة..



الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام جامعة المنصورة