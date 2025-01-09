تعرف على إنجازات مركز ومدينة فاقوس خلال عام 2024

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس خلال عام 2024 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وخلال عام 2024 قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس بتكثيف الجهود المبذولة علي كافه المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس برصف ورفع كفاءة وتطوير الشوارع بإجمالى مساحة الرصف بخطة العام الحالى 2024/2025 م ، 30890 م2 وبلغ إجمالى مساحة الإنترلوك بخطة العام الحالى 2024/2025 م 37300 م2 .

كما قامت رئاسة المركز خلال العام بشن 138 حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامه لإيجاد السيولة المرورية أسفرت الحملات عن تحرير 243 محضر ، وتم إزالة 150 إشغال و رفعها 2500 إشغال.

وحفاظاً على الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدينة قامت رئاسة المركز بترخيص 364 إعلان وإزالة 166 إعلان.

كما قامت رئاسة المركز بإصدار 195 رخصة للمحال المخالفة من إجمالي عدد الطلبات المقدمة على قانون 154 لسنة 2019 عدد 438 طلب لتقنين أوضاعهم.

ونفذت رئاسة المركز إزالات فورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 33 حالة تعدي بمساحة 7 فدان وقيراط.

وخلال الموجه الـ 22 ، 23 ، 24 لإزالة التعديات المخالفة تم إزاله 347 حالة تعدي بمساحة 65499.9 متر و49 فدان و12 قيراط و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحفاظاً على النظافة العامة للشوارع والمياين تم رفع متوسط 135 طن تقريبا من القمامة والمخلفات يومياً على مدار 3 ورديات للنظافة من شوارع المدينة ونقلها للنقطة الوسيطة ، ومن ثم نقلها إلى الظهير الصحراوى بأبو شلبى بواسطة لودر كبير وثلاث معدات نقل ثقيلة تعمل على مدار اليوم ، بالإضافة لرفع السفوحة والأتربة من مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية بواسطة مكنسة السفوحة بصفة دورية، فضلاً عن أعمال قص وتهذيب الاشجار وغسيل الأرصفة والبلدورات يومياً.

اما بالنسبة لأعمال التطوير والتجميل فتم تطوير و رصيف شارع المشروع وصب بلدورة فاصل للطريق بين الإتجاهين .

كما تم إستحداث فكرة مع المواطنين لسد عجز وجود صناديق قمامة ببناء صناديق قمامة من الاسمنت والطوب لمنع القمامة من الإنتشار بالشارع .

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتجميل مداخل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدينة تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وحملة 100 مليون شجرة حيث تم إستحداث حدائق ومتنزهات منها بشارع الانتاج بمنطقة مضرب الأرز والتى كانت مكب لمخلفات البناء وتجمع للقمامة والمخلفات فتم ازالة كل المخلفات ونظافة المكان وبناء احواض الزهور وزراعتها بالنجيل والأشجار والزهور المتنوعة ، بالإضافة لأعمال دهانات بالمنطقة لإضفاء المظهر الحضارى واستكمال اللمسه الجمالية للحديقة .

كما تم تطوير وتجميل مدخل فاقوس الزقازيق بالوحدة المحلية بالبيروم من زراعة أحواض زهور بطول الطريق وصولاً لمدخل المدينة وتم دهانها وزراعتها بأكثر من 500 شجرة بجانب الزهور ، وزراعة أعمدة انارة تجميلية بطول الرصيف وتتوسط الأحواض مع أعمال دهانات للبلورات والنيوجيرسى .

وزراعة مدخل فاقوس - ابو شلبى ومدخل فاقوس - جهينة بالإشتراك مع الوحدة المحلية بسوادة والوحدة المحلية بالديدامون حيث تم رفع تراكمات القمامة وزراعة اكثر من 1000 شجرة .

كما تم تجميل مدخل المدينه بزراعه اشجار ورد وزينه ودهان بلدوره مدخل المدينه والنيوجيرسى واعادة دهان بوابة المدخل الرئيسية .

ورفع كفاءه وتطوير وأعمال دهانات بعدد من الشوارع الرئيسية ومنها شارع المشروع والدروس.

ولحل شكاوى المواطنين، تم استقبال 2358 شكوى واردة على عبر لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبوابة الالكترونية مقسمة الى 1539 شكوى فردية و 819 شكوى جماعية وتم الإنتهاء من فحص والرد على جميع الشكاوى الواردة بنسبة تنفيذ 100 %.

كما تم إستقبال طلبات من المواطنين لتقنين أوضاعهم باجمالي 2613 طلب بالمركز التكنولوجي.