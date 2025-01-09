وزير الشباب يُشيد بتألق فرسان مصر بأولى مسابقات بطولة قطر الدولية للفروسية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ بالنتائج المميزة التي حققها فرسان مصر في المسابقة الأولى من بطولة قطر الدولية للفروسية.

حيث سيطر فرسان مصر علي سباقات اليوم الأول للبطولة بالفوز بالمراكز الأول والثالث والخامس في مسابقة ١٣٠ سم باشتراك ١١١ فارس من ٣٢ دولة علي مستوي العالم بحضور الدكتور اسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصرى للفروسية.



وأكد وز الرياضة أن هذا الإنجاز هو نتيجة التخطيط المدروس والدعم المستمر من الوزارة للرياضيين، موجهًا الشكر للاتحاد المصري للفروسية وجميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج.

كما أشار صبحي إلى أهمية الاستمرار في العمل لتحقيق مزيد من النجاحات خلال المنافسات القادمة.

وقد فاز علي أسامة علي الجواد أوباما بالمركز الاول و الميداليه الذهبية، والفارس إسماعيل البرعي على الجواد كادوكي بالمركز الثالث و الميدالية البرونزية، كما فاز الفارس نور الدين حازم علي الجواد لابلو بالمركز الخامس ، وشادى اشرف علي الجواد ماجيك سيتي في المركز السابع.

وتضم البعثة المصرية 27 فارسًا و31 جوادًا، في واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية.

فيما توجه الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية بالشكر للدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في رفع الحظر البيطري المفروض على الخيول الوطنية، والذي استمر لأكثر من 20 عامًا.

ويأتي ذلك ضمن جهود حثيثة لإعادة مصر إلى الساحة الدولية في رياضة الفروسية، بعد أن كانت تعتمد في السنوات الماضية على خيول مُقيمة بالخارج للمشاركة في البطولات الدولية.