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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أهالي بساو يشكرون محافظ أسوان لافتتاح مدرسة السيد سعيد للتعليم الأساسي

مدرسة ملحقة السيد
مدرسة ملحقة السيد سعيد للتعليم الأساسى بكوم أمبو
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قدم أهالى جزيرة بساو التابعة لمركز كوم أمبو، خالص شكرهم وتقديرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لإستجابته الفورية لمطلبهم ، والخاص بالإنتهاء من تسليم مدرسة ملحقة السيد سعيد للتعليم الأساسى داخل الجزيرة ، ودخولها الخدمة لإستقبال أبناؤهم الطلاب بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية .

مدرسة ملحقة السيد سعيد للتعليم الأساسى بكوم أمبو 

حلم طال إنتظاره منذ سنوات طويلة

مؤكدين على أن إقامة المدرسة كان حلم طال إنتظاره منذ سنوات طويلة ، وهو ما أثلج صدورهم ، وأدخل الفرحة والسعادة الغامرة عليهم لمساهمة المدرسة فى تخفيف المعاناة عنهم وعن أبناؤهم الطلاب والتلاميذ من مشقة التنقل بهم عبر مياه النيل إلى المدارس الواقعة داخل مدينة كوم أمبو .

ومن جانبه أوضح طه حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأنه تم التنسيق مع مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيادة المهندس أبو الحمد أبو الوفا ، والذى شارك رئيس المدينة فى زيارته للمدرسة ، وأيضاً مديرية التربية والتعليم بقيادة المهندس محمد الرشيدى ، والذى أوفد مدير الإدارة التعليمية بكوم أمبو عيد عبد الجواد لمشاركتنا هذه الفرحة التى جاءت بعد جهود مكثفة تم تنفيذها بناءاً على توجيهات محافظ أسوان لسرعة الإنتهاء من مدرسة ملحقة السيد سعيد بجزيرة بساو ، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من الأهالى وأبناؤهم .

موضحاً بأن المدرسة مقامة على مساحة 1535 متر ، وتحتوى على 6 فصول تضم  48 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية ، و 31 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية .

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