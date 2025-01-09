الرئيس اللبناني جوزيف عون: أتمسك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أتشرف بثقة النواب بانتخابي رئيسًا للجمهورية، وهو تكليف يحملني مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطنين.

وأضاف الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن لبنان يواجه أزمة حكم تتطلب تغييرا في الأداء السياسي لتحقيق الإصلاح المنشود.

وأشار إلى أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، مليئة بالتحديات والفرص، مؤكدا التزامه بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، سأمارس صلاحياتي كرئيس للجمهورية كحكم عادل بين جميع الأطراف السياسية، وسأسعى بالتعاون مع الحكومة المقبلة لصياغة قانون جديد يضمن استقلال القضاء.

وتابع قائلًا: سأطعن بدستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور، وسأدعو إلى استشارات نيابية عاجلة لتكليف رئيس جديد للحكومة، كما سأقوم بدوري كقائد أعلى للقوات المسلحة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأضاف الرئيس اللبناني جوزيف عون، سأعمل على ضبط الأوضاع في الجنوب وترسيم الحدود، وأؤكد على حق الدولة في احتكار السلاح لضمان سيادة القانون، وسأركز على إعادة إعمار المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أهمية مناقشة سياسة دفاعية متكاملة تمكن الدولة من إزالة الاحتلال وحماية السيادة الوطنية، مع التمسك بمبدأ عدم توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظاً على حقهم في العودة.

وأشار إلى التزامه بتعزيز علاقات لبنان مع دول الخارج على أساس الاحترام المتبادل، والحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، مؤكدًا عدم التهاون في حماية أموال المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.

واختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون بتعهده بتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، ودعم قطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.