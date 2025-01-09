استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ترتفع لـ 16.6 مليار يورو في 2024

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن ارتفاع استثماراته بنسبة 26% على أساس سنوي خلال عام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 16.6 مليار يورو (ما يعادل 17.1 مليار دولار)، وذلك بفضل توسع مشروعاته في أوكرانيا وزيادة التمويل الأخضر.

وأوضح البنك في بيان له، أن القطاع الخاص استحوذ على النصيب الأكبر من استثماراته، حيث تم توجيه أكثر من ثلاثة أرباع المشاريع الممولة، والتي بلغ عددها 584 مشروعًا، لدعمه، كما بلغت قيمة الاستثمارات المحفزة من مصادر أخرى 26.7 مليار يورو.

وفي تعليقها، قالت رئيسة البنك، أوديل رينو باسو: "ارتفع مستوى الدعم الموجه لأوكرانيا مقارنة بالعام الماضي"، مشيرة إلى أن الاستثمار الأخضر لعب دورًا محوريًا في استراتيجية البنك، مضيفةً "نعمل مع عدد من الدول لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وجذب المستثمرين في هذا القطاع، مثل أوزبكستان ومصر".

وأشارت رينو باسو إلى أن تركيا كانت الوجهة الأكبر لاستثمارات البنك خلال العام الماضي، تلتها أوكرانيا، مصر، بولندا، وأوزبكستان.