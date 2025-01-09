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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية: جميعنا شركاء في العمل ونسعى جاهدين لتلبية احتياجات المواطن

لقاء محافظ الشرقية
لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للhرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للhنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  لاستعراض وحل مشاكل المواطنين في دوائرهم المختلفة  وكذا الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة ، موجهاً الجهات التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً لهم ، قائلاً جميعنا شركاء في العمل ونسعي جاهدين لتلبية احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته.

ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة  للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ، مؤكدين إستمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الخدمات المقدمة للمواطنين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المشروعات الجارية النواب والشيوخ