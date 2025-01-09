كأس مصر.. الزمالك يتقدم على أبوقير في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على نظيره فريق أبوقير للأسمدة، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الدور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر.
هدف الزمالك
جاء هدف الزمالك فى الشوط الأول عن طريق اللاعب أحمد سيد “زيزو” فى الدقيقة الـ 21، بينما أضاع ضربة جزاء فى الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء.
تشكيل الزمالك
ودخل السويسرى جريستيان جروس اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.
خط الهجوم : كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".
الإحتياطي
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف.