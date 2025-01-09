كأس مصر.. الزمالك يتقدم على أبوقير في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على نظيره فريق أبوقير للأسمدة، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الدور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر.

هدف الزمالك

جاء هدف الزمالك فى الشوط الأول عن طريق اللاعب أحمد سيد “زيزو” فى الدقيقة الـ 21، بينما أضاع ضربة جزاء فى الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء.

تشكيل الزمالك

ودخل السويسرى جريستيان جروس اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

الإحتياطي

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف.

472012131_1131672485086028_11727925016338112_n

472015701_598907342729668_5772409192574608579_n

472957642_1704519943782104_4210777817622403087_n

471797880_617180921035043_1115398191230757155_n

470057949_1286877149052574_4615236465094708293_n

471751431_894951062527543_2000382860792243308_n

472127912_521624137600228_2101178833623200953_n

471766454_1148617783548180_5870900480573358088_n

472296151_1304402990580478_8986783300465614720_n

470050766_402156896258147_5943391803124178634_n

470051908_9397043790347180_9116056873486492507_n