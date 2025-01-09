انقلاب سيارة أعلى معدية عثمان بشبرا الخيمة

شهدت معدية عثمان بمدينة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، حادثا عجيبا إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى الكوبري بين الحواجز الحديدية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري بشبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور وسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري معدية عثمان بمدينة شبرا الخيمة وسقوط الموتور في الترعة، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة

IMG-20250109-WA0013

IMG-20250109-WA0012