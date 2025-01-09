توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بأسوان.. صور

أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بمديرية الأوقاف لسرعة توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر المستحقة، والواردة من وزارة الأوقاف بإجمالي 4 أطنان حيث تم تسلم الدفعة الأولى يوم أمس 8 يناير، وسيتم تسليم الدفعة الثانية يوم 26 يناير الجاري.

توزيع صكوك الأضاحي للأسر الأكثر احتياجا بأسوان

مكلفاً باستكمال إجراءات التنسيق بين مديريتي الأوقاف بقيادة الشيخ سمير خليل، والتضامن الاجتماعى بقيادة محمد يوسف لتوزيع هذه الكميات من اللحوم البلدية على الفئات المستحقة من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً بمختلف المراكز والمدن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ، ولاسيما الأسر الأكثر احتياجاً.

تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بحرص وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الدكتور أسامة الأزهري على الاستمرار فى تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، مؤكداً على أهمية هذا المشروع الفعال الذى يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ودوره فى تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمختلف القرى والمناطق البعيدة والنائية .

كما أكد المحافظ على أن ذلك يتكامل مع الجهود التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء ، وخاصة ضمن قاعدة البيانات المسجلة بالمستحقين لدى مديرية التضامن لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة فى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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