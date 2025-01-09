المتروبوليت أنطونيوس يهنئ الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهوريّة

وجه المتروبوليت أنطونيوس مطران ابرشيه زحله وبعلبك بلبنان للروم الارثوذكس رسالة تهنئة إلى الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهوريّة اللبنانيّة.

وجاء نصها كالآتي:

“بمناسبة انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا جديدًا للبنان في 9 يناير 2025، نتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات من الشعب اللبناني العظيم بكلّ أطيافه. إنّ انتخاب العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، لاقى إجماعًا نيابيًا قلّ نظيره وفرحًا عظيمًا كان ينتظره شعب بلدنا من زمن طويل، فهذا يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الشعب اللبناني في قيادة وحكمة فخامة الرئيس الجديد.

العماد جوزيف عون يتميز بصفات القيادة الرشيدة، النزاهة، والشجاعة. لقد أثبت خلال مسيرته العسكرية التزامه بخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، وعدم انحيازه إلّا لمصلحة لبنان وشعبه ومؤسساته. نحن على يقين بأن هذه الصفات ستساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات التي يتطلع إليها جميع اللبنانيين.

نأمل أن يكون هذا الانتخاب بداية لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار في لبنان، وأن تتحقق تطلعات الشعب اللبناني في بناء مستقبل أفضل. نسأل الله أن يوفق الرئيس الجديد في مهامه، وأن يعم السلام والازدهار في ربوع وطننا الحبيب.

إنّنا نرى في العماد جوزيف عون رمزًا للوحدة الوطنية، وقدوة في التضحية والإخلاص. نأمل أن يكون عهده عهدًا من الإصلاحات الحقيقية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين الظروف المعيشية لجميع اللبنانيين.

كل انتخاب وأنتم بألف خير، ونسأل الله أن يحفظ لبنان وشعبه. عشتم وعاش لبنان سيّدًا حرًّا مستقلًّا".