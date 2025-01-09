رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية التربية

أجري الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، صباح اليوم الخميس زيارة تفقدية إلى لجان الامتحانات بكلية التربية النوعية.

تهدف الزيارة إلى الاطمئنان على سير العملية الامتحانية وضمان انتظامها في جميع اللجان، والتأكد من توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان راحة الطلاب وتسهيل أدائهم للامتحانات في جو من التيسير والهدوء.

وكان في استقبال رئيس الجامعة أثناء زيارته الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيرين غلاب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، حيث قدموا له شرحًا عن إجراءات التنظيم وتوزيع اللجان، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لضمان سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بتركيز ، كما وجه سيادته بتكثيف الجهود لضمان استمرار سير الامتحانات بكل يسر وسلاسة، مع التأكد من تطبيق جميع التدابير الأمنية وإجراءات السلامة والصحة لضمان سلامة الجميع.

