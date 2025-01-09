فتح الباب أمام بعض خطوط سير سيارات السيرفيس الأجرة بكوم أمبو

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان عن فتح الباب أمام بعض خطوط سير سيارات السيرفيس الأجرة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإجمالي 35 خط سير لخدمة مناطق النجاجرة غرب، مجمع رؤوف غرب، والمربعات مجمع رؤوف غرب، وكوم أمبو / جبل الزلط لتوفير سيارات السيرفيس للمقيمين بهذه المناطق، وتسهيل حركة التنقل لهم.

موقف غرب كوم أمبو

وكلف إدارة مشروع المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور بسرعة البدء فى تلقى طلبات المتقدمين لنهوها، وتشغيل خطوط السير الجديدة بما يصب فى صالح المواطن الأسواني.

ومن جانبه أوضحت نسمة ناجح، مدير إدارة المواقف، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم التقديم للحصول على خطوط السير بالمناطق المشار إليها طبقا لمجموعة من الشروط والضوابط المنظمة، والتى تضم بأن يكون المتقدم حاملا لبطاقة رقم قومي لكونه من أهالي مدينة كوم أمبو، ويتوجه مباشرة إلى إدارة المواقف بمبنى ديوان عام المحافظة لإبداء رغبته فى الحصول على خط السير .

الأسبقية بأولوية التقدم لتحقيق الشفافية الكاملة بين المتقدمين

وأكدت على أنه في ظل الشفافية الكاملة والعدالة المطلقة التي كلف المحافظ بتطبيقها بأن تكون الأولوية في الحصول على خط السير بأسبقية التقدم، ليعقب ذلك إخطار إدارة المرور بأسوان، والتي ستقوم بدورها بإرسال الأسماء التي طابقت الشروط لإدارة مرور كوم أمبو لإنهاء الإجراءات على الوجه الأكمل.