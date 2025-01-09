جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية في لبنان

أدي جوزيف عون اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية في لبنان، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وانتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد، وحصل علي أصوات 99 نائبا من أصل 128 نائبا.

وقال جوزيف عون، خلال خطاب القسم رئيسا للجمهورية، "وصلت إلى الرئاسة بعد زلزال في الشرق الأوسط، الزلزال السياسي في الشرق الأوسط غير أنظمة وقد يغير حدودا، وإذا انكسر أي طرف في لبنان سننكسر جميعا، ويجب تغيير الأداء السياسي في لبنان، حيث أن لبنان يواجه الكثير من التحديات بما يشمل أزمة الحكم في البلاد."

وأضاف: "اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان. سأمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كحاكم عادل بين الأطراف السياسية. عهدي أن أعمل مع الحكومة المقبلة على إقرار قانون جديد لاستقلالية القضاء. يجب أن تقدم الإدارة العامة أفضل خدمة للبنانيين بأقل الأسعار. يجب تأكيد حق الدولة اللبنانية في احتكار حمل السلاح."

وتابع: "يجب أن تستثمر الدولة اللبنانية في جيشها لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية. عهدي أن أعيد إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في كل أنحاء لبنان. لن نفرط في سيادة واستقلال لبنان. يجب عدم الاستعانة بالخارج للاستقواء على بعضنا البعض. عهدي أن أقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية انطلاقا من انتماء لبنان العربي."

وأوضح: "أتعد بممارسة سياسة الحياد الإيجابي. سنعمل على معالجة القضايا العالقة مع سوريا بما يشمل موضوعي الحدود والنازحين. عهدي أن أعزز علاقات لبنان مع دول الخارج. عهدي ألا أتهاون في ما يتعلق بأموال المودعين."

وتعهد جوزيف عون بالدعوة إلى مشاورات سياسية سريعة لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.