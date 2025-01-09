افتتاح سوق جديد من أسواق اليوم الواحد بالعامرية أول الإسكندرية

شهد الأسبوع الحالى إقامة أسواق اليوم الواحد يومى السبت والأحد بنطاق حي شرق وذلك بمنطقة سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم، وبنطاق حي العجمي بمنطقة البيطاش بجوار مبني ديوان الحي بالإسكندرية.

وإستجابة لطلبات المواطنين بالتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد تم إفتتاح سوق جديد بحي العامرية أول على مدار يومي السبت والأحد اسبوعيا امام مساكن البوسطة بالعامرية .

كما أقيم السوق في موعده الأسبوعي بنطاق حي منتزه أول على مدار يومي الأثنين والثلاثاء بميدان محمد نجيب نطاق حي منتزه أول.

وفي الإطار ذاته شهدت أحياء الجمرك والمنتزه ثان إستمرار إقامة السوق يومي الأربعاء والخميس، وذلك بالمنشية بجراج الشهر العقاري خلف مكتب مرور التحرير، وبميدان المندرة بحري.

ويستمر الخميس من كل أسبوع وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية سوق المزارعين بنطاق حي وسط بجراج سينما أمير بمحطة الرمل.

هذا بالإضافة الي استمرار تواجد سيارات خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات شركة مياة الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين في جميع الأسواق بنطاق أحياء المحافظة.

وجاء ذلك فى إطار تكليفات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالمتابعة الأسبوعية لمبادرة أسواق اليوم الواحد والتي تقام على مدار أيام الأسبوع بكافة الأحياء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين وإقامة منافذ وأسواق في التجمعات السكنية لزيادة توافر السلع الأساسية وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة مع تقليل حلقات التداول الوسيطة بين التجار والمستهلكين لتخفيض الأسعار.