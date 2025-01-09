النيابة تأمر بتشريح جثتي مسن وزوجته قتلهما نجلهما بمدينة 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض جثتي لمسن وزوجته، قتلا على يد نجلهما بمدينة 15 مايو، على الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية على جثامين الضحايا، لبيان سبب الوفاة وكيفية وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها.

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بشأن واقعة قيام شاب ثلاثيني بقتل والديه، تفاصيل جديدة، إذ تبين أن المتهم مصاب بانفصام في الشخصية ويعالج منذ 10 سنوات.

وأشارت التحريات أن المتهم يوم الواقعة كان في حالة هياج شديد، وقام بتكسير محتويات الشقة، وإلقاءها على والديه، وظل يعتدي عليهما بالضرب المبرح.

وتلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي، مفاده مقتل رجل وزوجته على يد نجلهم بمجاورة 27 دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثتي الضحايا داخل شقتهما، وتبين تهشم محتويات الشقة.

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكب الواقعة نجل الضحايا شاب ثلاثيني، يعاني من مرض نفسي، "انفصام في الشخصية"، وأمكن ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.