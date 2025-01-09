بديل الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا| فيديو

لاقى قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، كبديل للثانوية العامة، اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، جدلًا واسعًا ليصبح حديث الساعة في الأوساط التعليمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

ويهدف نظام البكالوريا إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب، مع التركيز على الدمج بين المواد العلمية والأدبية والفنية، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الحفظ والتلقين.

تفاصيل التطبيق:

الصف الثاني الثانوي: يدرس الطلاب 4 مواد أساسية، تشمل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، بالإضافة إلى مواد اختيارية وفق المسار.

مسار الطب وعلوم الحياة: الرياضيات أو الفيزياء.

مسار الهندسة وعلوم الحاسب: الكيمياء أو البرمجة.

مسار الأعمال: المحاسبة أو إدارة الأعمال.

مسار الآداب والفنون: علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

الصف الثالث الثانوي: ينتقل الطلاب لدراسة 3 مواد رئيسية، إلى جانب مادة التربية الدينية، تشمل المواد التخصصية:

الطب وعلوم الحياة: الأحياء والكيمياء بمستوى رفيع.

الهندسة وعلوم الحاسب: الرياضيات والفيزياء بمستوى رفيع.

الأعمال: الاقتصاد والرياضيات بمستوى رفيع.

الآداب والفنون: الجغرافيا والإحصاء بمستوى رفيع.

وسيتم تطبيق النظام بدءًا من العام الدراسي القادم على طلاب الصف الأول الثانوي، وسط ترقب لتأثيره على مستقبل التعليم في مصر.