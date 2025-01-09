ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة (ZAID ) والتي ترفع علم روسيا، ويبلغ طولها 180م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 33250 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23825 طن شملت: 16485 طن يوريا، و1500 طن مولاس، و5840 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25953 طن شملت: 8738 طن ذرة و9436 طن قمح، و50 عدس، و1337 طن خشب زان، و6392 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 984 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 96 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2261 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 15331 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 99609 طن.

كما غادرت 5 وحدات نهرية (بارج) بعد أن قاموا بتحميل شحنة تبلغ نحو (2301 طن) من القمح متجهه إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4206 حركة.