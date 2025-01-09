صور.. "تعليم القاهرة" تحتفل بختام برامج “بداية” وتكرم المعلمين المتميزين

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حفل ختام برامج المبادرة الرئاسية “بداية” بمشاركة عدد من القيادات التعليمية.

وحضر الحفل سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ونادية عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد حجاج، مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، والدكتورة همت أبو كيلة، وكيل المديرية، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارة والمديرية ومجلس أمناء القاهرة.

وفي بداية الحفل، ألقت سماح إبراهيم كلمة رحبت فيها بالحضور وأكدت على أهمية دور المعلمين في العملية التعليمية، مشيرة إلى أن “معلموا مصر هم صناع التغيير” في بناء مستقبل أفضل للطلاب والوطن، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير للمعلمين المشاركين في المبادرة على جهودهم المخلصة.

من جانبها، رحبت نادية عبد الله بالحضور، معبرة عن سعادتها بالتطور الكبير الذي شهدته إدارة التواصل ودعم المعلمين، وأكدت على اهتمام الوزارة بتطوير المعلمين مادياً ومعنوياً بما يساهم في تحسين الأداء التعليمي.

من جهته تحدث الدكتور محمد حجاج عن أهمية الالتفاف حول المعلم وتوصيل الرسالة التعليمية بشكل فعال، مشيراً إلى إطلاق مشروع “100 معلم متمكن مبدع على مستوى الجمهورية” لدعم المعلمين المبدعين، كما أشار إلى دور إدارة التواصل في حل مشكلات المعلمين ودعمهم في كافة الجوانب.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المعلمين المشاركين في المبادرة في مجالات متعددة مثل “بحوث الفعل”، و”المعلم بين الحقوق والواجبات”، و”تجربتي رائدة”، و”المعلم الموهوب”.

كما تم تكريم المشاركين في مجال “مواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس”.

وشهد الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية والإبداعية، بما في ذلك الإنشاد، وتلاوة شعرية، وفقرات مسرحية وأغاني معبرة عن روح المبادرة.

في النهاية، تم تكريم الفائزين من المعلمين بجوائز مادية من قبل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين برئاسة الدكتور عبد الرؤوف علام، وتم التقاط الصور التذكارية للاحتفاظ بهذه اللحظات المميزة.