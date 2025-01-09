90 دار عرض سينمائي في الخليج تستقبل رامبو اليوم

تستقبل 90 دار عرض سينمائية في الخليج اليوم الخميس فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، وتحديدا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان، بينما بدأ عرضه بالمملكة المغربية أمس، فيما يقرب من 10 دور عرض، كما زادت عدد دور العرض المصرية المطروح بها الفيلم بمصر أيضًا لتضم عدد آخر من المحافظات منها الدقهلية وبورسعيد مع دور العرض بالقاهرة والإسكندرية والقليوبية والغربية والبحر الأحمر، وذلك بعد احتفاء الجمهور بالفيلم في أسبوع عرضه الأول.

ويتم ذلك بالتزامن مع طرح أغنية الفيلم الرسميه "تروح لمين" للرابر ليجي سي مساء اليوم، وهي من تأليفه وأدائه وقام الناصر بتسجيلها وعمل المكساج اللازم لها، وتمكن التيزر الخاص بها من أن يحقق نسب مشاهدة عالية له على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في الوقت الذي تصدرت فيه أغنية "شجر الليمون" من ألبوم شبابيك للكينج محمد منير من أن تتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي في قائمة الأكثر استماعا لأول مرة بعد 44 عام من طرحها، في الوقت نفسه تمكن الفيلم من أن يحصل على تقييم 8.3 من 10 من النقاد والجمهور من مصر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية والسعودية وتتزايد اعداد من يقومون بالتقييم يوميا علي موقع IMDB.

والفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك و المنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة، الفيلم من توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم وأفلام مصر العالمية تتولى التوزيع الداخلي وتوزيع Front Row Filmed Entertainment في دول الخليج العربي.