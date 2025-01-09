إطلاق البوستر التشويقي لفيلم "لأول مرة"

أطلقت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لفيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال شهر يناير الجاري.

ومن المقرر أن يشهد الفيلم عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والتي ستقعد في الفترة من 9 إلى 14 يناير الجاري، حيث يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.



فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).