وصول عائلة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى مجلس النواب اللبناني

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بوصول عائلة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى مجلس النواب اللبناني،

وبدأ البرلمان اللبناني عملية التصويت بالجولة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية.

بدأت جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انتشار أمني مكثف من قبل الجيش في عدة مناطق بالعاصمة بيروت.

وذكر أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن أكثر من 100 نائب حضروا إلى المجلس للمشاركة في عملية الانتخاب.

وتعقد الجلسة العامة، اليوم الخميس، بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري، بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى المجلس لحضور الجلسة.

ويجري انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري، حيث يتطلب الفوز غالبية الثلثين من أصوات النواب في الدورة الأولى، بينما يُكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات اللاحقة، وتستمر ولاية الرئيس ست سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور ست سنوات على انتهاء ولايته.

وتأتي هذه الجلسة بعد شغور في منصب رئاسة الجمهورية دام أكثر من عامين، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون.