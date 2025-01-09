أنغام تطلق فيديو كليب "تيجي نسيب"وإصدار الألبوم بتقنية Dolby Atmos

أطلقت الفنانة المصرية أنغام فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، إلى جانب إصدار نسخة جديدة من ألبومها بتقنية Dolby Atmos، التي توفر للمستمعين تجربة صوتية استثنائية ومبتكرة، وخلال احتفالية مميزة أقيمت في سينما فوكس بمول مصر.

وحقق ألبوم "تيجي نسيب" نجاحًا جماهيريًا واسعًا في مصر والعالم العربي، حيث حصد ملايين المشاهدات والاستماعات على مختلف المنصات الرقمية، وهذا النجاح اللافت عزز مكانة الألبوم كأحد أبرز الإصدارات الفنية لهذا العام، مما دفع إلى استثمار هذا الزخم عبر اعتماد أحدث تقنيات الصوت لتقديم تجربة استماع جديدة كليًا.

شهد الحفل مشاركة مجموعة من كبار النجوم والمبدعين الذين ساهموا في صناعة هذا العمل الفني المميز، منهم الفنان أكرم حسني، والفنان تامر عاشور، والملحن إيهاب عبد الواحد، والملحن نادر حمدي، كما حضر عدد كبير من الشخصيات الإعلامية والصحفية.