بالصور.. محافظ الجيزة: معرض للسلع الأساسية والخضراوات والفواكه بالطالبية بأسعار مناسبة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تنظيم معرض سلعي بشارع حسن محمد بحي الطالبية لتوفير السلع الغذائية والخضراوات والفواكه بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن السوق الجديد سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك بأسعار اقل عن مثيلاتها في الاسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء الطالبية الهرم.

ووجه المهندس عادل النجار رئيس حي الطالبية بالتواجد الميداني لمتابعه انتظام تشغيل السوق وإزالة اي معوقات امام العارضين لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين .

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة حريصة علي التوسع في انشاء واقامة المنافذ والأسواق السلعية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين حيث تساهم تلك الأسواق في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة .

وأشار المحافظ بأنه سيتم تنظيم أسواق اخري بعدد من القطاعات الأخري خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

ودعا محافظ الجيزة المواطنين من قاطني المناطق المجاورة من قاطني أحياء الهرم والعمرانية لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء إحتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات بأسعار مخفضة .

شهد السوق متابعه واشراف من السيد حامد سلامه رئيس حي الطالبية حيث تم تنظيم واقامة السوق وجلب العارضين من خلال حي الطالبية.