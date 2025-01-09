مشهد مرعب لهروب مرضى مستشفى لوس أنجلوس بسبب الحرائق.. فيديو

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، عن وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص نتيجة الحرائق التي اندلعت على مشارف مدينة لوس أنجلوس ولا تزال خارجة عن السيطرة، محذرة من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

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🔴بدأت الحرائق في كاليفورنيا بالانتشار إلى ضواحي أخرى في لوس أنجلوس، بما في ذلك بلدة إيتون، حيث يتم إجلاء الأشخاص على الكراسي المتحركة من دار رعاية المسنين.



خرج العديد من الأشخاص في الليل البارد مرتدين أردية رقيقة، وبعضهم بدون أحذية على الإطلاق.



بدأت عمليات الإجلاء أيضًا في… pic.twitter.com/h2ibbGRQ93 — الصين بالعربية (@mog_china) January 8, 2025

والتهمت النيران، التي أججتها رياح قوية، أكثر من ألف مبنى، وأرغمت عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم.

وغطت السماء سحب كثيفة من الدخان والرماد، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات بشأن تدهور جودة الهواء في منطقة جنوب كاليفورنيا.

وقد أدت هذه الحرائق إلى ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة في الهواء، المعروفة بالمواد الجسيمية، والتي تشكل خطرًا صحيًا خاصة على الأطفال، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة.

وامتدت الحرائق إلى منطقة هوليوود هيلز، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص. وتسبب الرياح الجافة والقوية في تعقيد جهود مكافحة الحرائق، التي أتت على آلاف الأفدنة منذ اندلاعها.

قالت كارين باس، رئيسة بلدية لوس أنجلوس، خلال مؤتمر صحفي عقب عودتها إلى المدينة من زيارة رسمية إلى غانا، إن "هذه العاصفة النارية هي الأكبر من نوعها".

من جانبه، أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى رحلته المقررة إلى إيطاليا، والتي كان من المفترض أن تبدأ اليوم الخميس، ليتفرغ لقيادة الجهود الاتحادية لمواجهة حرائق الغابات في كاليفورنيا.

كما انضم الرئيس بايدن، الذي أعلن تصنيف الحرائق ككارثة كبرى، إلى حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في محطة إطفاء سانتا مونيكا لمتابعة عمليات مكافحة النيران والتنسيق مع الفرق المعنية.