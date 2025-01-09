مدير إدارة غرب النوبارية بالبحيرة يرد على شكاوى نقل المعلمين للمدرسة الدولية

قال عماد حسين داود، مدير الإدارة التعليمية بغرب النوبارية في البحيرة، إن نقل المعلمين من "مدرسة النوبارية الرسمية للغات"، إلى المدرسة الدولية يأتي في إطار تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الفني.

وأشار "داود"، إلى أن المعلمين يخضعون لعملية التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وبعد اجتيازهم للمقابلة يتم نقلهم.

وأضاف مدير الإدارة، خلال تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الانتهاء من جميع المناهج الدراسية بالفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025، ويجري الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشار "داود"، إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تعويض المعلمين مع بداية الفصل الدراسي الثاني، اللذين تم نقلهم للمدرسة الدولية خلال هذه الفترة.

شكوى أهالي النوبارية من نقل المعلمين للمدرسة الدولية

واشتكي الأهالي بمدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، من نقص عدد المدرسين بمدرسة النوبارية الرسمية للغات، نتيجة نقل الإدارة التعليمية لمعلمين مميزين من مدرسة اللغات الرسمية إلى المدرسة الدولية، مما يكون له تأثير سلبي على سير العملية التعليمية.