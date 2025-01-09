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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تركيب مطبات الفايبر الصناعية بأحياء بورسعيد

تركيب مطبات الفايبر
تركيب مطبات الفايبر الصناعية بأحياء بورسعيد
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أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس،  بدء أعمال تركيب مطبات الفايبر الصناعية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

 

وأشارت في بيان لها، إلى أن ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لإحداث السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وللحد من الحوادث واستجابة لمطالب أهالي المحافظة في هذا الشأن، ووفقا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبالتنسيق مع إدارة مرور بورسعيد بقيادة العميد كريم لهيطة، مدير مرور بورسعيد.

وأكدت أنه تم توريد وتركيب مجموعة من المطبات الفايبر الصناعية بأحياء بورسعيد وبورفؤاد، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وللحد من وقوع حوادث السيارات.

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