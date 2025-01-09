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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تسافر إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان| صور

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادًا لخوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، ومروان عطية، وحسين الشحات، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب فيليكس بواني، بالعاصمة الإيفوارية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، سافر إلى كوت ديفوار أمس الأربعاء للترتيب لسفر البعثة، وإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة؛ إذ يترأس البعثة محمد الدماطي.

ترتيب مجموعة الأهلي

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس المتصدر، فيما يتذيل فريق استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.

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