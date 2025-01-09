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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أبو قير

تشكيل الزمالك
تشكيل الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف.

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