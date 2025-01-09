محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد لانطلاق إمتحانات الفصل الدراسي الأول

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، وخلق بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025

وتستعد محافظة البحيرة لانطلاق إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، والتي تبدأ من السبت الموافق 11 يناير 2025 وتنتهي الخميس الموافق 33 يناير 2025.

كما وجهت بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين محيط اللجان، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس، وتوفير وسائل التهوية والإضاءة المناسبة داخل قاعات الامتحانات لضمان راحة الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات، مشيرة إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية وربطها بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الإمتحانات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية.

وتتقدم الدكتورة المحافظ لأبنائنا الطلاب بخالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق، موجهةً بضرورة التأني وعدم التسرع في الإجابة والتركيز وتكثيف المذاكرة والجد والإجتهاد لتحقيق أمنياتهم وأهدافهم بالنجاح والتفوق.

اعتمد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024-2025، والتي من المقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، لجميع المراحل التعليمية المختلفة (صفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والاعدادية المهنية الصم، ضعاف السمع، المكفوفين).

تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تطبيق نظام البوكلت فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالى وذلك وفقا للضوابط التى حددتها الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة، فى إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 للشهادة الإعدادية ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

ووفقا لمواعيد الامتحانات وتوقيتاتها الزمنية التى اقرتها الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 يناير حتى الخميس 23 يناير 2024.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن نظام البوكلت ليست له علاقة بطبيعة أو محتوى الامتحانات والأسئلة وهو عبارة عن كراسة صغيرة تكون ورقة الأسئلة الخاصة بالامتحانات هى نفسها ورقة الإجابة من خلال توزيع الأسئلة على عدد كبير من الصفحات يصعب نقلها أو تصويرها لتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يحد ويمنع من ظاهرة الغش بين الطلاب.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024- 2025

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024- 2025 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة.

حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية

ولا تُجرى امتحانات في أيام (6، 7، 8، 19) من شهر يناير 2025، وذلك بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

من السبت 11 يناير 2025 حتى الأربعاء 15 يناير امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي

ومن السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي العام.

ومن السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني.

من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين.

من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

من الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني.

من الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025 الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني (نظام 5 سنوات).

من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025: امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين.

من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية للصم وضعاف السمع.

السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية العامة،

السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية المهنية.

ووجهت محافظ البحيرة باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة وتوفير الجو الملائم للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، حرصًا على سلامتهم، متمنية لهم التوفيق والنجاح.