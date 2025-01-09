الاحتفال بيوم الثقافة المصرية على مسرح السامر|صور

شهد الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلا فنيا، نظمته الهيئة، بمسرح السامر بالعجوزة ، احتفالا بيوم الثقافة المصرية، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه مجموعة من الأغاني الطربية تغنت بها فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب بقيادة المايسترو وائل عوض، منها "موطني، مغرم، معقول، حالة خاصة، قلب واحد، سهر الليالي، طاير يا هوا، نسم علينا الهوى، شكرا، و"غنى" كلمات فتحي الجندي، وألحان وتوزيع وائل عوض.

وهنأ "ناصف" الحضور بالاحتفاء بيوم الثقافة المصرية الذي جاء تكريما لرموز ثقافية تركت بصمة مميزة في عالم الإبداع، وتذكيرا للأجيال القادمة بعطائهم في شتى المجالات الثقافية والفنية والأدبية، مقدما الشكر لوزارة الثقافة على هذا اليوم المميز، ومؤكدا ما جاء بكلمة وزير الثقافة من الحرص على الاحتفاء بثقافة مصر بجميع روافدها وأطيافها التي تشكل الشخصية المصرية المتفردة، تعزيزا لمكانة الثقافة كركيزة للهوية الوطنية.

كما أكد نائب رئيس الهيئة أن قصور الثقافة أعدت برنامجا للاحتفاء بيوم الثقافة في جميع المحافظات تقديرا لمبدعي الوطن، متوجها بخالص الشكر للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات.

وأشاد الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، بفكرة الاحتفال، الذي جاء استكمالا للاحتفالية الكبرى لوزارة الثقافة والتي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، معربا عن اعتزازه بتخصيص يوم الثامن من يناير يوما للثقافة المصرية، للاحتفاء بالمبدع المصري ورموز الإبداع الذين قدموا عطاءات عظيمة.

حضر الحفل الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، د. وليد الشهاوي، مدير عام الموسيقى، إيمان حمدي، مدير عام المهرجانات، الشاعر عبده الزرّاع، مدير عام الثقافة العامة، المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة للمواهب، محمود أنور، مدير عام الإعلام، والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، ولفيف من المثقفين والإعلاميين.

الحفل أقيم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ونفذ من خلال الإدارة العامة للموسيقى، وإدارة الفرق المركزية، والإدارة العامة للمهرجانات، وجاء ضمن برنامج ثري أعدته وزارة الثقافة تكريما للمبدعين، بالتزامن مع احتفالات العام الجديد.



