تخصيص يوم إسبوعي بكل مركز ومدينة وحي لعقد لقاءات مع المواطنين بالشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم إسبوعي بكل مركز ومدينة وحي لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للإستماع إليهم وتلبية إحتياجتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء وتفعيل المسئولية المجتمعية لتنفيذي الشرقية.

فيما قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم ثابت من كل إسبوع للقاء المواطنين للتعرف على طلباتهم والاستماع لمشكلاتهم وتوفير الحلول المناسبة لها وتم الإعلان على الصفحات الرسمية للمراكز والمدن عن الأيام المحدده للقاء المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيتابع بنفسه نتائج تلك اللقاءات والحلول المقدمة للمواطنين لتقييم الأداء ودفع عجلة العمل وتحسين مستوى الخدمات المؤداة إليهم .