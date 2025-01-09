تحصين 785 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، و العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقد قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري باستكمال أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤م قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة بتحصين ٧٨٥ ألفا و ٧٢٨ رأس ماشية مابين تحصين ٤٠١ ألف و ٤٤٤ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و ٣٨٤ ألفا و ٢٨٤ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ١١٠٦٢ رأس ماشية خلال الأسبوع السابع من إنطلاق الحملة، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد ٣٥٦٧ ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.