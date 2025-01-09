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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الهيئة الوطنية للانتخابات تشارك في ندوة تثقيفية لمفتشي وزارة الأوقاف

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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 شاركت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوجيه من القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة في ندوة تثقيفية تم عقدها بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة لعدد من مفتشي وزارة الأوقاف، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة الوطنية للانتخابات والنيابة العامة.

وضم وفد الهيئة المشارك في الندوة كل من القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي ونواب مدير الجهاز التنفيذي القاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق.

وأكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة كل فئات وشرائح المجتمع فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة يعد دورًا أصيلًا للهيئة الوطنية للانتخابات، وتحرص أن تؤديه بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية.

وشهدت الندوة التثقيفية، عرضًا تقديميًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها في الاستحقاقات الانتخابية وما تقدمه من تيسيرات لإتاحة الحق الدستوري للمواطنين في التعبير عن الرأي في مباشرة حقوقهم السياسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما تضمن العرض تلقي الأسئلة والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات.

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