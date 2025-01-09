بسبب حيازة الطلاب للهواتف.. إحالة إدارة مدرسة للتحقيق في دمياط

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الخميس، جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من اللجان الامتحانية للتعليم الفني بإدارة دمياط التعليمية، لمتابعة سير امتحانات النقل في يومها الأول.

وخلال التفقد لاحظ وكيل الوزارة حيازة عدد من الطلاب للتليفونات المحمولة داخل اللجان فقرر إحالة الطلاب لحيازة التليفون والملاحظين ورئيس الدور ومسؤول الأمن للتحقيق للتقصير في المهام الوظيفية داخل اللجنة.

وشدد على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) بشأن حالات الغش، وذلك لتحقيق الانضباط والحفاظ على مبدأ الشفافية أثناء أداء الطلاب الامتحان.

وأشار إلى أنه حذر مرار وتكرارا خلال اجتماعاته أن حيازة الموبايل بالامتحان مخالفة سواء كان طالبًا أو ملاحظًا أو عاملًا، بالإضافة إلى تحديد أحد أفراد الأمن لاستلام الموبايلات قبل بدء الامتحان وإعداد آلية لتسليمها بعد الانتهاء منه.

تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل الفنى للعام الدراسى 2025/2024 من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، للاطمئنان علي حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

واطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يؤدي اليوم الصفين الأول والثاني طلاب نظام العمال للمدارس التجارية والفندقية البالغ عددهم 469 امتحان تربية وطنية ولغة إنجليزية وحاسب الي نظري واقتصاد وقانون عقوبات ولغة فرنسية في 4 مدارس تجارية وفندقية على مستوى المحافظة.

وشدد على أن يتم التصحيح بصفة يومية ولا تعقد أي امتحانات لجان خاصة إلا بأوراق معتمدة من شئون الطلاب.