"الإصلاح والنهضة" يثمن انعقاد القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان

يثمن حزب الإصلاح والنهضة انعقاد القمة الثلاثية العاشرة بين جمهورية مصر العربية، وقبرص، واليونان، التي عُقدت في القاهرة ويعبر الحزب عن اعتزازه بعمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث، والتي تعكس التزاماً مشتركاً بمبادئ السلام، والاستقرار، والتنمية المستدامة في منطقة المتوسط والشرق الأوسط.

ويرحب الحزب بالتركيز على حل النزاعات في المنطقة، وخاصة الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي فيها، كما يدعم الحزب موقف القمة من ضرورة حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة كسبيل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ويشيد الحزب بدور مصر القيادي في معالجة الأزمة الفلسطينية، وجهودها في التوسط لحل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الأزمات في سوريا وليبيا والسودان، مما يعزز دور مصر كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي.

ويشيد الحزب بما تضمنه الإعلان المشترك من خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث في مجالات مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة. ويدعو الحزب إلى تفعيل هذه الخطط لتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة. كما يثمن الحزب الجهود المبذولة في تعزيز أمن الطاقة، والانتقال نحو الطاقة الخضراء، والتعاون في مجالات الغاز الطبيعي بما يعكس التزاماً مشتركاً نحو الاستدامة.

ويعبر حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره للتركيز على القضايا البيئية وأمن المياه، ويدعم دعوة القمة إلى معالجة آثار تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، كما يثمن الحزب على موقف دولتي قبرص واليونان ودعمهما للحقوق المصرية في مياه النيل في ظل التعنت الأثيوبي في أزمة سد النهضة وتأكيد الدولتين على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق المائية لجميع الأطراف وفقاً للقوانين الدولية.

ويُثمّن حزب الإصلاح والنهضة المبادرات الثقافية المشتركة، وخاصة مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس"، التي تعزز التواصل الثقافي والتفاهم بين الشعوب، وتشجع على حماية التراث الثقافي المشترك، كما يدعو الحزب إلى توسيع هذه المبادرات لتشمل المزيد من الأنشطة الفنية والتعليمية التي تعزز من الروابط الثقافية بين شعوب المنطقة، مشيدا بتنوع القضايا التي تناولتها القمة وشمول التعاون بين البلدان الثلاثة والتي تطرقت أيضًا إلى الاهتمام بالتعاون في مجالات الشباب والرياضة، حيث يدعو الحزب إلى تفعيل مذكرات التفاهم التي تعزز تبادل الخبرات وتنمية المهارات بين الشباب، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وختامًا يؤكد حزب الإصلاح والنهضة أهمية استمرار هذه القمم الثلاثية كمنصة للتعاون المثمر بين الدول الثلاث، كما يدعو الحزب تعزيز كافة صور التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة على المستويات الوزارية وعلى المستويات الشعبية والمجتمع المدني بين البلدان الثلاثة لتحقيق أهداف السلام والازدهار والأمن، ليس فقط لشعوب الدول المشاركة، بل للمنطقة بأكملها.