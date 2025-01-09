موعد ومكان تشييع جنازة الإعلامية الراحلة ليلى رستم

تحدد موعد ومكان تشيع جنازة الإعلامية الكبيرة الراحلة ليلى رستم، وذلك بعد صلاة عصر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث وافتها المنيه منذ قليل، عن عمر يناهز 88 عامًا.

وكان قد أعلن الإعلامي محمد حلمي البلك، المذيع بالتلفزيون المصري، عبر حسابه بموقع فيس بوك عن وفاة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، وهي ابنة شقيق الفنان الكبير زكي رستم وابنة المهندس عبد الحميد رستم.

كما نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الإعلامية القديرة ليلى رستم التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي، وهي من الرعيل الأول للإعلاميين الذين قدموا إعلامًا مهنيًا صادقًا متميزًا وأسهموا في تشكيل ثقافة ووعي المشاهد المصري والعربي.

بينما نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، التي وافتها المنية، اليوم الخميس، داعيا الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.

وقال الليثي، في بيان اليوم الخميس: "فقدنا قامة إعلامية كبيرة، أثرت العمل الإذاعي والتليفزيوني بالعديد من البرامج المميزة، كما أسهمت في دعم وتخريج العديد من الكوادر الإذاعية والتلفزيونية عبر سنوات من الإبداع داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون"، وتعتبر من أبرز المذيعات في تاريخ التلفزيون المصري، حيث بدأت مسيرتها الإعلامية مع ميلاد التلفزيون في 23 يوليو 1960.