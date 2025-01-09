لاكتشاف المواهب.. "الأوقاف" تطلق مسابقة الصوت الندي

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة "الصوت الندي" لاكتشاف المواهب الصوتية المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد.

وتهدف المسابقة إلى التعرف على أفضل الأصوات في ربوع مصر، مع توظيفها في خدمة العمل الدعوي.

خصصت الوزارة جوائز قيمة للفائزين، تضمنت مكافآت مالية وشهادات تقدير، إضافة إلى درع الوزارة للمتميزين. ودعت الأوقاف جميع الراغبين إلى المشاركة في أربعة فروع للمسابقة:

- الفرع الأول: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن للأئمة والواعظات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، بشرط عدم اعتمادهم بالإذاعة أو التلفزيون.

- الفرع الثاني: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن لغير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، مع نفس الشرط.

- الفرع الثالث: الابتهالات الدينية، وهو فرع مفتوح للجميع.

- الفرع الرابع: الإنشاد، ويشمل الأفراد والفرق الإنشادية، ويُتاح للجميع المشاركة فيه.

وطالبت الوزارة المشاركين بسرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص في موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان.

وأكدت الوزارة أن المسابقة تهدف إلى دعم الكفاءات غير المعتمدة بالإذاعة والتلفزيون، معربة عن أملها في أن تسهم المسابقة في اكتشاف أصوات ندية تثري الساحة الدعوية والفنية.