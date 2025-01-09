ads
الخميس 09 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بعد فشل برلمان لبنان بانتخاب عون بالدورة الأولى.. جلسة ثانية للإدلاء بالتصويت

جوزيف عون
جوزيف عون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فشل نواب البرلمان اللبناني في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون في الدورة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية اللبنانية، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس.

ورفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس البلاد لمدة ساعتين، وحدد الساعة 2 بعد الظهر موعدا للجلسة الثانية.

واعترض مجموعة من النواب على قرار رفع الجلسة، معتبرين أن "الدورة الثانية يجب أن تكون مباشرة بعد انتهاء الدورة الأولى".

وحصل قائد الجيش جوزيف عون على 71 صوتا في دورة التصويت الأولى من أصل 128 صوتا.

ويحتاج جوزيف عون تصويت ما يزيد عن ثلثي مجلس النواب اللبناني المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا.

وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.

نواب البرلمان اللبناني جوزيف عون رئيس