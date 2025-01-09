بعد فشل برلمان لبنان بانتخاب عون بالدورة الأولى.. جلسة ثانية للإدلاء بالتصويت

فشل نواب البرلمان اللبناني في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون في الدورة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية اللبنانية، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس.

ورفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس البلاد لمدة ساعتين، وحدد الساعة 2 بعد الظهر موعدا للجلسة الثانية.

واعترض مجموعة من النواب على قرار رفع الجلسة، معتبرين أن "الدورة الثانية يجب أن تكون مباشرة بعد انتهاء الدورة الأولى".

وحصل قائد الجيش جوزيف عون على 71 صوتا في دورة التصويت الأولى من أصل 128 صوتا.

ويحتاج جوزيف عون تصويت ما يزيد عن ثلثي مجلس النواب اللبناني المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا.

وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.