فحص وعلاج 236 مواطنًا في قافلة طبية علاجية مجانية بالفيوم

نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفيوم، فى تنظيم قافلة طبية بمستشفى الفيوم الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (236) مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى الشيخ فضل وسيلا والصوفي بمركز الفيوم فى محافظة الفيوم.

وأعلنت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، مؤكدة ان القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وثمنت دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدة أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

واختتم شعبان إلى أن الجمعية بمحافظة الفيوم سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحي.