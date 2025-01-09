محمود ياسين جونيور يشارك في بطولة فيلم الحارس مع النجم هاني سلامة

ينضم الممثل الصاعد محمود ياسين جونيور إلى أبطال فيلم الحارس في أول تجربة سينمائية له، كما يعد التعاون الأول لياسين مع النجم هاني سلامة، والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف عمر عبد الحليم.

وتدور أحداث فيلم الحارس في إطار من الغموض والإثارة حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازه التي يتورط فيها مجموعة من الشباب.

ويأتي هذا بالتزامن مع تصوير محمود ياسين جونيور لدوره في مسلسل وتقابل حبيب، مع النجمة ياسمين عبد العزيز المنقرر عرضه في الموسم الرمضان القادم، وهو التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل اللي مالوش كبير الذي نافس في السباق الرمضاني (2021)، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ويشارك في بطولته أيضاً كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد وإنجي كيوان.

وأحدث أعمال محمود ياسين جونيور كان مسلسل محارب، الذي عُرض في رمضان الماضي (2024)، بطولة حسن الردّاد. وسبقه مسلسل الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين.

ومن المسلسلات البارزة الأخرى التي شارك ياسين في بطولتها؛ الفتوة بطولة ياسر جلال، إلا أنا (حكاية على الهامش)، نصيبي وقسمتك (الجزء الثالث)، والجزء الثاني من مسلسل زي القمر (حكاية أم العيال).

وتقديراً لموهبته نال محمود ياسين جونيور جائزة أفضل ممثل صاعد بمهرجان الفضائيات، كما فاز بجائزة التميز والإبداع من ملتقى التميز والإبداع العربي عن دوره في مسلسل اللي مالوش كبير.