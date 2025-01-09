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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادًا لمواجهة أبوقير بالكأس.. حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، في إطار دور الـ32 لبطولة كأس مصر.


وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام أبو قير للأسمدة.


وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الأخيرة استعداداً للمواجهة المرتقبة.

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