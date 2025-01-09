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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين في سرقة سائق وحيازة سلاح أبيض بمنشاة ناصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة ، القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة سائق توك توك بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة بمنشأة ناصر.

وتلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول مصاب اثر طعنة، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين قيام 3 متهمين بالتعدي علي سائق وسرقته بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 متهمين -لشخصين منهم معلومات جنائية- وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، وبتفتيشهم عثر على سلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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