أمطار ومعتدل الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشماليةوشمال الصعيد ومائل للدافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء.

كما يشهد غدا الجمعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى تمتد خفيفة الى جنوب الوجة البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 7 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمي والصغرى 9 درجة.