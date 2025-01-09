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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

في انتظار الجلسة الثانية.. 71 نائبًا لبنانيًّا ينتخبون جوزيف عون رئيسًا

مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني
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 أعلن مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، خلال انطلاق فعاليات جلسة لمجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد، أن 71 نائبًا لبنانيًا ينتخبون جوزيف عون رئيسًا جديدًا في الجلسة الأولى. 

وقبل قليل، خلال الجلسة اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني على اختيار العماد جوزيف عون رئيسًا للبلاد.

وينتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.

مجلس النواب اللبناني جوزيف عون الرئيس اللبناني