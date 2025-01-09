ليلى رستم أيقونة ماسبيرو التي حاورت المشاهير.. وصاحبة جملة "ياختي عليه"

مذيعة متميزة للغاية قدمت العديد من البرامج السياسية والاجتماعية والفنية على شاشة التلفزيون المصري منها نافذة على العالم والغرفة المضيئة ونجمك المفضل وتسببت جملة شهيرة قالتها فى برنامجها الأخير نجمك المفضل وجهتها للنجم أحمد رمزي وهى عبارة “ياختى عليه” عندما حل ضيفا على البرنامج.

الإعلامية الكبيرة ليلى رستم التى رحلت عن عالمنا اليوم 9 يناير 2025 وترصد البوابة نيوز أبرز المحطات فى حياتها.

اسمها بالكامل ليلى عبد الحميد محمود رستم، ولدت فى 11 فبراير 1937 وهى ابنة المهندس عبد الحميد بك رستم وابنة أخ الفنان زكي رستم.

اشتهرت في فترة الستينيات فى عملها كمذيعة وحاصلت على ماجستير في الصحافة من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت كمذيعة تليفزيونية مع ميلاد التليفزيون المصري في 23 يوليو 1960. وقد بدأت كمذيعة ربط ثم قارئة للنشرة الفرنسية.

خلال فترة عملها بالتليفزيون المصري اعتباراً من عام 1960م وحتى عام 1967م قدّمت العديد من البرامج السياسية والاجتماعية والفنية منها «نافذة على العالم» ويتضمن أهم الأحداث في كل أسبوع وبرنامج «الغرفة المضيئة» وكان يعده مفيد فوزي ويتضمن أهم حدث محلي، وبرنامج «نجمك المفضل» من إعداد مفيد فوزي أيضاً وكان برنامجا أسبوعيا استمر لمدة ثلاث سنوات قدّمت خلالها 150 حلقة مع كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وعمر الشريف ومصطفى أمين وعلي أمين، كما استضافت الملاكم الأمريكي محمد علي كلاي.



ليلى رستم مذيعة تلقائيه عفوية لها قصة مع جملة ياختى عليه حيث أندهشت ليلى رستم من رد أحمد رمزي، فقالت "ياختي عليه"، وهي الجملة التي تسببت في غضب زوجها الذي كان يشاهد البرنامج، ونشبت بينهما خلافات انتهت بالطلاق.

في إحدى حلقات برنامج "نجمك المفضل"، وخلال الحوار لاحظت المذيعة أن رمزي معتز بنفسه ويرتدي الكثير من السلاسل، فسألته عن سر ارتدائه لها ووضعه لخرزة زرقاء، ليجيبها انها هدية من زوجته.

اندهشت ليلى رستم من رد أحمد رمزي، فقالت "ياختي عليه"، وهي الجملة التي تسببت في غضب زوجها الذي كان يشاهد البرنامج، ونشبت بينهما خلافات انتهت بالطلاق.

الكاتب الصحفي مفيد فوزي كان هو معد برنامج "نجمك المفضل" وبعد سنوات من اتجاهه للعمل كمحاور تليفزيوني، استضاف ليلى رستم في برنامج "مفاتيح" لتروي وجهة نظرها عن تلك الواقعة الشهيرة.

قالت ليلى رستم إن أحمد رمزي كان نجما شابا، حضر إلى الأستوديو وأخبرها أن منتج فيلمه الجديد غاضب لأنه يضيع وقته بالتواجد في البرنامج، واستغربت مدى إعجابه الشديد بنفسه.

أضافت أنها كانت تحاول تفسير سر سعادته، هل كانت بسبب عدم تصديقه أنه يظهر في التليفزيون أم لأنه أصبح نجما سينمائيا، مشيرة إلى أنها تفاجأت بارتدائه الكثير من السلاسل وهو ما لم يكن شائعًا.

أشارت ليلى رستم إلى أنها سألت أحمد رمزي بتهكم عن سر ارتدائه للسلاسل والخرزة الزرقاء، فأجابها أن الخرزة وضعتها له زوجته، فقالت بشكل عفوي "ياختي عليه"، لأن الخرزة الزرقاء يتم وضعها للطفل الرضيع خوفا عليه من الحسد.

أكدت أنها كانت تحاور أحمد رمزي وهي تشعر أنه طفل كبير عمره 27 عاما،، وهو أمر لا يعيبه، لكنها عرفت بعد اللقاء أنه تحدث مع المحيطين به عنها بشكل غير لائق، ووصلها الكلام عن طريق بعض المقربين، وهو ما ضايقها.