الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية في رأس التين بالإسكندرية

تلقت قوات الحماية المدنية صباح اليوم الخميس، إخطارا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بالطابق الخامس من عقار في منطقة رأس التين بحي الجمرك، مما تسبب في خسائر مادية دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وفرقة من ضباط قسم الجمرك إلى موقع الحادث بعد تلقي اللواء حسن عطية مدير الأمن بالإسكندرية بلاغا يفيد بإندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية في شارع أغا المجاور لحارة قراقيش، وتدمير كافة محتواياتها.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، منه امتداده إلى باقي الشقق السكنية المحيطة بها، فالعقار يتكون من طابق أرضي و10 طوابق علوية، وقد نشب الحريق في الطابق الخامس.

وبعد الفحص تبين أن الحريق كان في إحدى الشقق بالطابق الخامس، وتسبب في تفحم كامل لمحتويات الشقة قبل السيطرة عليه، وتم تحرير المحضر بالواقعة في قسم شرطة الجمرك وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق.