النواب اللبناني: 128 نائبًا أدلوا بأصواتهم لاختيار رئيس للجمهورية

أعلن مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، أن 128 نائب أدلوا بأصواتهم لاختيار رئيس للجمهورية.

وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، بثها المباشر لانطلاق فعاليات جلسة لمجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد.

واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني على اختيار العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد.

وانطلقت اليوم جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذها الجيش في مناطق عدة من العاصمة بيروت.

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، أن عدد الحضور تجاوز 100 نائب من أعضاء المجلس للمشاركة في عملية انتخاب الرئيس.

وشهدت الجلسة، التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، حضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان، كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة.