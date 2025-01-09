بسبب وجبة سردين .. تسمم 4 أفراد من أسرة واحدة بالفيوم

أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة ملوحه"سردين"، بشارع مصطفى كامل بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغا بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة. تسمم غذائي، بشارع مصطفي باشا بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن 4 أفراد مصابين بحالة إعياء شديدة، وتم نقل المصابين الى مستشفي الفيوم العام، وتبين إصابتهم بنزلة معوية حادة، وأكدوا أنهم تناولوا وجبة طعام ملوحة "سردين"، وتم عمل الاسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.